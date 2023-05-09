Рудковская — Костомарову: Рома, ты такой сильный, ты со всем справишься!

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала пост фигуриста Романа Костомарова, поблагодарившего тех, кто его поддерживал. Вчера, 8 мая, олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал первую запись в социальных сетях после госпитализации.

«Рома, ты такой сильный! Ты со всем справишься! Сил тебе и терпения!» — написала в комментариях Рудковская.

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля Роман перенёс инсульт. Позже состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что Костомаров готовится к протезированию.