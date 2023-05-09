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«Роман, ты спортсмен! Потерпи, будет лучше». Тиньков выразил слова поддержки Костомарову

«Роман, ты спортсмен! Потерпи, будет лучше». Тиньков выразил слова поддержки Костомарову
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Основатель «Тинькофф Банка», российский бизнесмен Олег Тиньков выразил слова поддержки фигуристу Роману Костомарову. Вчера, 8 мая, олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал первую после госпитализации запись в социальных сетях, поблагодарив тех, кто его поддерживал.

«Роман, ты спортсмен! Давай потерпи… будет лучше… я знаю, о чём говорю. Тяжёлые времена, но проходит всё», — написал в комментариях к публикации Тиньков.

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля Роман перенёс инсульт. Позже состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что Костомаров готовится к протезированию.

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