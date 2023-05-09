Цыганова — Костомарову: мы молились и верили, ты нас не подвёл

Российская певица и актриса театра Виктория Цыганова прокомментировала пост фигуриста Романа Костомарова, поблагодарившего тех, кто его поддерживал. Вчера, 8 мая, олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал первую запись в социальных сетях после госпитализации.

«Рома, ты молодец! Господь милостив и оставил тебя жить! Жить по-другому! Для новых свершений это чудо! Ты жив! Мы молились и верили, ты нас не подвёл, как всегда», — написала в комментариях Цыганова.

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля Роман перенёс инсульт. Позже состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что Костомаров готовится к протезированию.