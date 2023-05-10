Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию

Пресс-служба Венгерской национальной ассоциации конькобежцев (MOKSZ) на своём официальном сайте объявила об отказе от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию. Он должен был пройти в столице страны Будапеште с 22 по 28 января 2024 года.

«В связи с затянувшимися боевыми действиями, развернувшимися в соседней стране, влиянием этого события на экономику и ценообразование энергоносителей Венгерская национальная ассоциации конькобежцев пришла к решению отказаться от проведения чемпионата мира по фигурному катанию, запланированного на январь 2024 года.

MOKSZ отказывает Международному союзу конькобежцев (ISU) из-за отсутствия достаточного финансирования, необходимого для организации и проведения качественных соревнований», — сказано в заявлении.