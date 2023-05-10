Тарасова: почему Россия не поедет на ЧЕ по фигурному катанию? Считаю, что мы там будем

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном участии российских фигуристов на чемпионате Европы 2024 года.

«А мы могли бы провести его, и было бы здорово. Падает ли интерес к чемпионату Европы из-за отсутствия россиян? Ничего не падает, мы что, всё время будем отсутствовать? Почему мы не должны туда поехать? Я считаю, что мы поедем», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Венгрия, которая была местом проведения турнира, отказалась от его проведения из-за влияния событий на Украине на мировую экономику. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что новое место проведения чемпионата Европы будет определено на основе заявок национальных федераций, которые можно подавать до 26 мая. Россия претендовать на проведение турнира не может.