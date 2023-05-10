Жулин — об отказе Венгрии от ЧЕ-2024: идеальный момент, чтобы предложить свои услуги
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Российский тренер Александр Жулин отреагировал на отказ Венгрии от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году.
«Наверное, идеальный момент, чтобы предложить свои услуги. Но навстречу в этом нам не пойдут. Они там все шикарно живут без нас, повыигрывали чемпионаты мира всякие с непонятными людьми. Потому им без нас просто шикарно», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».
Турнир должен был пройти в Будапеште с 22 по 28 января. В Венгерской национальной ассоциации конькобежцев (MOKSZ) объяснили отказ от проведения соревнований «ситуацией в соседней стране, повлиявшей на экономику и ценообразование энергоносителей», а также отсутствием достаточного финансирования для проведения турнира на высоком уровне.
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