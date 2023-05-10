Анна Щербакова поделилась новой фотографией с отдыха
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова опубликовала в своём телеграм-канале новую фотографию с отдыха. Спортсменка сделала селфи, на котором предстала в светлой рубашке с белым цветком в волосах.
Анне Щербаковой 28 марта исполнилось 19 лет. Спортсменка продолжает тренироваться под руководством Этери Тутберидзе. Напомним, Анна Щербакова – первая и пока единственная фигуристка из России, которая выиграла Олимпиаду, являясь действующей чемпионкой мира. В момент отстранения российских спортсменов от международных соревнований Щербакова занимала первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
Щербакова встретила день рождения в компании Загитовой. Видеоролик:
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