Анна Щербакова поделилась новой фотографией с отдыха

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова опубликовала в своём телеграм-канале новую фотографию с отдыха. Спортсменка сделала селфи, на котором предстала в светлой рубашке с белым цветком в волосах.

Анне Щербаковой 28 марта исполнилось 19 лет. Спортсменка продолжает тренироваться под руководством Этери Тутберидзе. Напомним, Анна Щербакова – первая и пока единственная фигуристка из России, которая выиграла Олимпиаду, являясь действующей чемпионкой мира. В момент отстранения российских спортсменов от международных соревнований Щербакова занимала первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Щербакова встретила день рождения в компании Загитовой. Видеоролик: