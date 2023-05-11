Агенауэр: Чиризано и Цимлова почти три недели катаются в Монреале. Они не ученики академии

Французский тренер Ромэн Агенауэр высказался о работе с российским фигуристом Дарио Чиризано и его партнёршей, чешской фигуристкой Денизой Цимловой.

«Дарио и Дениза уже почти три недели катаются у нас. Они пока ещё не стали учениками академии — сейчас идёт испытательный срок. Фигуристы сами проявили инициативу, связались с нашей академией, и вот мы присматриваемся друг к другу. Мне нравится катание Денизы и Дарио. Они очень трудолюбивы, многое умеют, есть перспективы. Думаю, всё получится», — приводит слова Агенауэра «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Чиризано тренируется с Цимловой в Монреале (Канада). Позже появилась информация, что Чешская федерация фигурного катания направила обращение в Федерацию фигурного катания России с запросом смены Чиризано спортивного гражданства на чешское.