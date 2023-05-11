«Московский комсомолец»: Романа Костомарова тайно отправили за границу

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, который с 10 января находился на лечении в больнице «Коммунарка», был выписан в конце апреля и отправился на реабилитацию за границу – в Израиль или Германию.

«Его у нас уже нет, он за границей. Где именно? В Израиле или Германии. Два варианта.

Его выписали тихо, без огласки. Сразу увезли в аэропорт на спецмашине. Так что сейчас Роман Костомаров наверняка уже проходит реабилитацию в частной клинике, где ему и будут в дальнейшем делать протезирование», — приводит слова медиков «Коммунарки» «Московский комсомолец».

Слухи о том, что Костомарова могут перевести для дальнейшей реабилитации в одну из частных клиник в Германии, появились ещё в марте, после того, как немецкие врачи прилетали в Москву для консультаций по лечению спортсмена. Тогда Оксана Домнина, супруга Костомарова, категорически опровергала эти слухи.