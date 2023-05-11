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«СтарХит»: Костомаров остаётся в Коммунарке, информация о транспортировке за границу лжива

«СтарХит»: Костомаров остаётся в Коммунарке, информация о транспортировке за границу лжива
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Издание «СтарХит» опровергло информацию о выписке олимпийского чемпиона Романа Костомарова из больницы «Коммунарка» и его отъезде в заграничную клинику для дальнейшего восстановления.

По сообщению источника, 46-летний фигурист продолжает лечение в российском медицинском учреждении, куда был госпитализирован четыре месяца назад с тяжёлой формой пневмонии, а все домыслы о его транспортировке в заграничную клинику лживы.

«Очередная спекуляция на эту тему! Выписка обязательно будет, но точно не в ближайшее время!» — цитирует издание слова своего источника.

Несколько дней назад Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации. Он опубликовал на своей странице в социальных сетях пост с благодарностью ко всем, кто поддерживал его, а также выложил несколько фотографий. На них фигурист запечатлён в чёрной толстовке с надписью «Без комментариев».

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