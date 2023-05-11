Жена Костомарова: выезд Романа за границу не обсуждается и не планируется

Чемпионка мира Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, опровергла информацию о тайной выписке фигуриста из больницы «Коммунарка» и его перевозке в клинику за границей.
Ранее сегодня, 11 мая, «Московский комсомолец» сообщил, что Костомарова выписали ещё в конце апреля и транспортировали в аэропорт, откуда он улетел на восстановительное лечение в Израиль или Германию.
«Нет, это неверная информация. Роман продолжает лечение в «Коммунарке» и выезд за границу не обсуждается и не планируется», — приводит слова Домниной «РБК Спорт».
Слова жены Костомарова также подтвердил изданию источник в близком окружении фигуриста.
Несколько дней назад Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации. Он опубликовал на своей странице в социальных сетях пост с благодарностью всем, кто поддерживал его, а также выложил несколько фотографий. На них фигурист запечатлён в чёрной толстовке с надписью «Без комментариев».
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