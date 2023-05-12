Экс-фигурист Александр Энберт рассказал, как решил стать видеоблогером

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт рассказал, как принял решение стать видеоблогером.

«В последнее время я активно вёл свой блог в другой социальной сети, просто там видео были в вертикальном формате и длительностью 15 секунд. Конечно, то, что я рассказывал о своей жизни в «сториз», меня к этому готовило. В какой-то момент весной, когда начались разные поездки — и с Олимпийским комитетом, и с шоу Ильи Авербуха, и летом ещё будет много всего интересного — просто хотелось рассказать об этом немножко подробнее и немножко в другом формате.

Могу сказать, что меня вдохновила на это моя жена, она первая начала снимать влоги, даже можно сказать шоу — «Прогулки с Кристабель». Собственно, именно для этого мы купили экшен-камеру. Я увидел, как легко это у неё получается, как интересно, как классно, и тоже решил попробовать. Ещё меня сподвигло желание поделиться своими мыслями. Хочется рассказывать о них в этих передачах, общаться со спортсменами, причём не только с фигуристами. Мне это интересно и, надеюсь, будет интересно зрителям.

У меня есть идеи для разных форматов шоу, но надо с чего-то начинать и, мне кажется, влог — это прекрасный инструмент для того, чтобы начать делать какой-то медиаконтент, потому что это не требует больших вложений в плане продакшена. Нужна просто экшен-камера, подписка на музыку, которую ты можешь использовать, и монтаж требует небольших вложений. Это, конечно, несравнимо с какими-то шоу, где требуется студия, камера, оператор, режиссёр. Но я надеюсь, что мои начинания выльются во что-то большее», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.