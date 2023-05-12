Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Экс-фигурист Александр Энберт рассказал, как решил стать видеоблогером

Экс-фигурист Александр Энберт рассказал, как решил стать видеоблогером
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт рассказал, как принял решение стать видеоблогером.

«В последнее время я активно вёл свой блог в другой социальной сети, просто там видео были в вертикальном формате и длительностью 15 секунд. Конечно, то, что я рассказывал о своей жизни в «сториз», меня к этому готовило. В какой-то момент весной, когда начались разные поездки — и с Олимпийским комитетом, и с шоу Ильи Авербуха, и летом ещё будет много всего интересного — просто хотелось рассказать об этом немножко подробнее и немножко в другом формате.

Могу сказать, что меня вдохновила на это моя жена, она первая начала снимать влоги, даже можно сказать шоу — «Прогулки с Кристабель». Собственно, именно для этого мы купили экшен-камеру. Я увидел, как легко это у неё получается, как интересно, как классно, и тоже решил попробовать. Ещё меня сподвигло желание поделиться своими мыслями. Хочется рассказывать о них в этих передачах, общаться со спортсменами, причём не только с фигуристами. Мне это интересно и, надеюсь, будет интересно зрителям.

У меня есть идеи для разных форматов шоу, но надо с чего-то начинать и, мне кажется, влог — это прекрасный инструмент для того, чтобы начать делать какой-то медиаконтент, потому что это не требует больших вложений в плане продакшена. Нужна просто экшен-камера, подписка на музыку, которую ты можешь использовать, и монтаж требует небольших вложений. Это, конечно, несравнимо с какими-то шоу, где требуется студия, камера, оператор, режиссёр. Но я надеюсь, что мои начинания выльются во что-то большее», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Материалы по теме
«Меня вдохновила на это моя жена». Известный российский фигурист стал видеоблогером
Эксклюзив
«Меня вдохновила на это моя жена». Известный российский фигурист стал видеоблогером
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023