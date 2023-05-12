«Будем жить и надеяться, что у человека будет всё хорошо». Тарасова — о Костомарове

Заслуженный тренер Российской Федерации по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала состояние олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Романа Костомарова и объяснила, почему с ним не созванивалась после выхода спортсмена на связь в социальных сетях.

«Нет, он со мной не связывался. Господь с вами, разве можно звонить самой сейчас? Мы с ним звонили-перезванивались, когда он тяжело болел. А зачем же сейчас у человека на голове сидеть? Пока ему не до нас. Ещё много чего впереди, так что выкарабкался — это ещё не почти, совсем не почти. Будем жить и надеяться, что у человека будет всё хорошо», — цитирует Татьяну Тарасову Woman.ru.

Напомним, в понедельник, 8 мая, Роман Костомаров впервые вышел на связь из больницы, выложив фотографии в социальную сеть.