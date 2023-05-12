Энберт: смотрю, что делают блогеры в футболе, потому что футбол у нас — спорт номер один

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт рассказал, что следит за футбольными блогерами.
«Периодически смотрю блогеров на YouTube. Естественно, я посмотрел, что делают разные блогеры в фигурном катании, чтоб примерно узнать, как устроена эта ниша. Смотрю, что делают блогеры в футболе, потому что футбол у нас — спорт номер один, и понятно, что многие форматы там уже опробованы. Так что, грубо говоря, старший брат, с которого можно брать пример, это, конечно, футбол. Не сказать, что я очень люблю футбольную аналитику, я больше смотрел футбольные каналы, чтобы погрузиться в подачу информации, посмотреть, как мне надо делать», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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