Энберт: из блогеров очень качественно и интересно делает Красава. Ещё я смотрю Нагорного
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Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт рассказал о видеоблогерах, за которыми следит.
«Наверное, топ-3 я не назову. Я не смотрю блоги для развлечения, скорее, я смотрю YouTube для получения какой-то информации. Из развлекательного мы смотрим с женой разные шоу, которые выходят на YouTube. Из блогеров очень качественно, классно и интересно делает Красава. Его канал на YouTube начинался с очень простого и интересного влога с разговорами, с обсуждениями, аналитикой. Ещё я смотрю Никиту Нагорного, он делает действительно классный спортивный контент, популяризирует спорт», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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