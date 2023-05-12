Энберт рассказал, что готов в будущем осветить проблемы фигурного катания в своём блоге
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Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт сообщил, что готов освещать проблемы фигурного катания в своём видеоблоге.
«Думаю, со временем — конечно, я готов этим заняться. Интересно пообщаться и со специалистами фигурного катания, и с судьями, и с представителями федерации. Конечно, было бы интересно понять их точку зрения касательно различных проблем, которые, понятно, что существуют в фигурном катании — от этого никуда не деться. Главное, чтобы они решались. В будущем, когда наберусь опыта, с удовольствием буду их освещать. Может, какие-нибудь фильмы сниму», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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