Энберт: очень рад, что всё больше спортсменов ведут свои странички в социальных сетях

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о медийности спортсменов.

«С трудностями во время съёмки блога не сталкивался. Начиная с 2020 года я довольно активно вёл социальные сети и уже привык к этому. Тем более было много разных шоу, передач. В какой-то момент ты привыкаешь к тому, что тебя могут снимать, и ты так же спокойно на камеру рассказываешь то, что мог рассказывать и без камеры.

А по поводу ребят, которых я снимаю… Спорт сейчас становится всё более медийным, появляется больше спортсменов-блогеров, это интересно зрителям. Действительно, спортсмены — это те люди, которые должны быть примером, потому что они преодолевают препятствия, расширяют пределы человеческих возможностей, чтобы добиваться результата. Конечно, интересно смотреть, как это у них получается. Мне как профессиональному спортсмену в прошлом тоже интересно смотреть, что сейчас происходит у тех или иных ребят. Я очень рад, что всё больше и больше спортсменов ведут свои странички в социальных сетях. Можно увидеть, как они тренируются, где они на сборах, как ставят программы, какие у них проблемы, какие победы. Так что в этом плане тоже проблем у меня лично не было, потому что все спокойно к этому относятся и рады поболтать на камеру, что-то рассказать, поделиться какими-то мыслями, впечатлениями. Свой последний влог я снимал на шоу Ильи Авербуха, и все ребята легко шли на контакт. Спасибо им огромное!» — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.