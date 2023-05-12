Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Энберт: очень рад, что всё больше спортсменов ведут свои странички в социальных сетях

Энберт: очень рад, что всё больше спортсменов ведут свои странички в социальных сетях
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о медийности спортсменов.

«С трудностями во время съёмки блога не сталкивался. Начиная с 2020 года я довольно активно вёл социальные сети и уже привык к этому. Тем более было много разных шоу, передач. В какой-то момент ты привыкаешь к тому, что тебя могут снимать, и ты так же спокойно на камеру рассказываешь то, что мог рассказывать и без камеры.

А по поводу ребят, которых я снимаю… Спорт сейчас становится всё более медийным, появляется больше спортсменов-блогеров, это интересно зрителям. Действительно, спортсмены — это те люди, которые должны быть примером, потому что они преодолевают препятствия, расширяют пределы человеческих возможностей, чтобы добиваться результата. Конечно, интересно смотреть, как это у них получается. Мне как профессиональному спортсмену в прошлом тоже интересно смотреть, что сейчас происходит у тех или иных ребят. Я очень рад, что всё больше и больше спортсменов ведут свои странички в социальных сетях. Можно увидеть, как они тренируются, где они на сборах, как ставят программы, какие у них проблемы, какие победы. Так что в этом плане тоже проблем у меня лично не было, потому что все спокойно к этому относятся и рады поболтать на камеру, что-то рассказать, поделиться какими-то мыслями, впечатлениями. Свой последний влог я снимал на шоу Ильи Авербуха, и все ребята легко шли на контакт. Спасибо им огромное!» — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Материалы по теме
«Меня вдохновила на это моя жена». Известный российский фигурист стал видеоблогером
Эксклюзив
«Меня вдохновила на это моя жена». Известный российский фигурист стал видеоблогером
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023