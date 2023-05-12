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Энберт: Медведева объявила, что скоро запускает своё шоу. Интересно, что она придумала

Энберт: Медведева объявила, что скоро запускает своё шоу. Интересно, что она придумала
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Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о медийных проектах спортсменов.

«Я с удовольствием смотрю за Никитой Нагорным, за его идеями. Это тот случай, когда спортивный контент становится и развлекательным — это прекрасная коллаборация. Настоящий спорт мы видим на соревнованиях, а Никита прекрасно справляется с тем, чтобы сделать спорт ближе к людям. Алла Шишкина ведёт классный канал со спортсменами.

Недавно Евгения Медведева объявила, что скоро запускает своё шоу. Интересно посмотреть, что она придумала. Мне кажется, что-то классное. Как я и сказал, всё больше и больше спортсменов рассказывают о себе, общаются друг с другом на камеру. Спорт становится более медийным, и это очень радует», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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