«Как покемоны в турборежиме». Худайбердиева — о работе в штабе Жулина

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в дуэте с Егором Базиным, рассказала о новой произвольной программе, которую поставил им хореограф «Ледникового периода» Игорь Оршуляк.

Худайбердиева и Базин не так давно перешли в группу тренера Александра Жулина.

«Сезон-2022/2023 всё! Перенесли на лёд гениальную идею Игоря Оршуляка для нашего произвольного танца. Спасибо большое нашей команде за возможность поработать с Игорем. Всего за месяц мы с тренерами собрали полную картину нашего произвольного танца, макет ритмического, придумали элементы, связки и даже фишки, которые в программы этого года уже не поместятся.

Фото: Личный архив Елизаветы Худайбердиевой

Остаток межсезонья мы с Егором Базиным проработали в новом штабе, как покемоны в турборежиме, поэтому с чистой совестью уходим отдыхать

P. S. Горячо обнимаем Сергея Георгиевича Петухова и Дмитрия Ионова, с которыми не успели сфотографироваться», — написала Худайбердиева в соцсетях.