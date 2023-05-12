«Как покемоны в турборежиме». Худайбердиева — о работе в штабе Жулина

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в дуэте с Егором Базиным, рассказала о новой произвольной программе, которую поставил им хореограф «Ледникового периода» Игорь Оршуляк.
Худайбердиева и Базин не так давно перешли в группу тренера Александра Жулина.
«Сезон-2022/2023 всё! Перенесли на лёд гениальную идею Игоря Оршуляка для нашего произвольного танца. Спасибо большое нашей команде за возможность поработать с Игорем. Всего за месяц мы с тренерами собрали полную картину нашего произвольного танца, макет ритмического, придумали элементы, связки и даже фишки, которые в программы этого года уже не поместятся.
Фото: Личный архив Елизаветы Худайбердиевой
Остаток межсезонья мы с Егором Базиным проработали в новом штабе, как покемоны в турборежиме, поэтому с чистой совестью уходим отдыхать
P. S. Горячо обнимаем Сергея Георгиевича Петухова и Дмитрия Ионова, с которыми не успели сфотографироваться», — написала Худайбердиева в соцсетях.
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