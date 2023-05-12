Фигуристка Анна Фролова ушла из ЦСКА в группу Евгения Рукавицына

Тренер Евгений Рукавицын сообщил, что российская фигуристка Анна Фролова перейдёт в его группу.

Некоторое время назад стало известно, что Фролова покинула ЦСКА, где тренировалась в группе Сергея Давыдова.

«Аня находилась у меня на испытательном сроке в течение двух недель. Так как начался трансферный месяц и открылось трансферное окно, я дал ей подтверждение о согласии, что беру её в свою группу. Сейчас заявление уже написано. Мы ждём соблюдения всех формальностей, связанных с получением документов», — приводит слова Рукавицына ТАСС.

17-летняя Фролова является бронзовым призёром юношеской Олимпиады 2020 года, двукратным призёром этапов юниорской серии Гран-при. В августе 2021 года фигуристка получила травму, из-за которой не выступала на соревнованиях полтора года. На чемпионате России – 2023 Анна заняла 12-е место, также была в числе участниц финала Гран-при России.