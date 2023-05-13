Камила Валиева поделилась новой фотографией из отпуска

Олимпийская чемпионка 2022 года в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева выложила новую фотографию из отпуска.
Накануне спортсменка покинула ОАЭ и отправилась в другую страну. Пока Валиева не сообщила, где именно находится.
Фото: из личного архива Камилы Валиевой
26 апреля спортсменке исполнилось 17 лет. В сезоне-2022/2023 Валиева выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжает расследование дела Камилы Валиевой о допинге. Ранее в CAS сообщили, что слушание по этому делу, скорее всего, состоится не раньше августа 2023 года. Валиева сдала положительный допинг-тест в декабре 2021 года на чемпионате России, но о его результатах стало известно только после командного турнира Олимпийских игр – 2022.
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