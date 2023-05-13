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Алина Загитова показала вечерние снимки с отдыха в модном образе

Алина Загитова показала вечерние снимки с отдыха в модном образе
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Олимпийская чемпионка Игр-2018 в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала вечерние фотографии с отдыха в Дубае.

На снимках 20-летняя Загитова позирует в модном чёрном кожаном платье и босоножках на платформе.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. После завершения шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казахстане Алина сразу улетела на отдых.

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