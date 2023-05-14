Дизайнер: фигуристка из Лондона написала мне: «Всем так понравилось русское платье»

Дизайнер костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики Алёна Куклычёва рассказала о важности оценки и критики в её работе.

«В любом случае мы работаем для какой-то оценки. Нет смысла работать, если тебя вообще никто не оценивает. Не только похвала, но и критика очень важна — она способствует развитию. Если говорить конкретно про меня, то я когда что-то выставляю, то в первую очередь жду критику. Чтобы ориентироваться, куда мне дальше идти, в каком направлении. Оценка идёт и в желании купить, заказать. Для меня это важно, когда человек не просто ставит лайк, но и приходит что-нибудь заказать.

Сейчас в Лондон мы будем шить второй раз для той же фигуристки. Она написала мне: «Всем так понравилось русское платье». В наше время, когда все против русских, особенно приятно слышать такие слова. И вот, она у нас второй раз заказывает. Это всё дорогостояще, больше 1000 фунтов стерлингов. Они готовы это оплатить, и всё так вежливо, корректно. Конечно, это очень приятно. В моём случае со стороны клиентов отдача полная», — рассказала Куклычёва в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате» в понедельник, 15 мая, в 10:00.