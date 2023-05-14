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«Это большое упущение». Куклычёва — о том, что дизайнерам в спорте отводится мало внимания

«Это большое упущение». Куклычёва — о том, что дизайнерам в спорте отводится мало внимания
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Дизайнер костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики Алёна Куклычёва поделилась мнением о том, что её профессии в спорте уделяется недостаточно внимания.

«Это большое упущение. Если вырвать из программы музыку, хореографию, убрать костюм — это же что-то не то будет. Должны быть проработаны все составляющие. Не знаю, насколько мне обидно… Мне достаточно внимания, я не чувствую обиды из-за того, что меня где-то не упомянули, где-то я осталась в тени. Но, я думаю, что многим дизайнерам хотелось бы, чтобы их имя хотя бы где-то упомянули. Допустим, вы у меня берёте интервью, а представьте, сколько дизайнеров в России, которым есть что сказать, остаются в тени. Хотя они не хуже.

Когда дизайнера упоминают хотя бы в посте, это, конечно, круто. Как правило, на соревнованиях, когда объявляют фигуриста, озвучивают имя тренера, хореографа, а про дизайнера… Редко-редко я слышала, как комментаторы говорили на Олимпиаде, кто сшил костюм. Но это даже в художественной гимнастике бывает редко. Конечно, хотелось бы, чтобы имя дизайнера тоже упоминалось. Мне кажется, это вообще не сложно никому. Будем надеяться, что когда-нибудь наш труд будет цениться как труд тренера, хореографа. Всё же развивается», — рассказала Куклычёва в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Полное интервью выйдет на «Чемпионате» в понедельник, 15 мая, в 10:00.

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