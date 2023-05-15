«Её называют императрицей, и она прям соответствует». Дизайнер Куклычёва — о Туктамышевой

Дизайнер костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики Алёна Куклычёва поделилась мнением о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой и о её сценическом образе.
«Понравилось ли что-то из костюмов фигуристов в этом сезоне? Да, но что-то выделить, чтобы прям «вау»… Наверное, не вспомню. Мне всегда нравится, как выглядит Туктамышева. Я не знаю, как она умудряется держаться так много лет, не давать спуску никому. И во внешности, и в мастерстве. Мне нравится, как она выглядит. Я даже узнала, кто ей шьёт костюмы. Мне нравится их тандем. Конечно, кто-то её критикует за то, что у неё слишком откровенные костюмы. Но я считаю, что всё уместно, всё по возрасту и в её стиле. Зато она выделяется. Платье с розой мне очень понравилось, там и цвет красивый, благородный. Всё лаконично, и акцент интересный на спине.
Больше ни про кого не буду говорить, а то сейчас скажу что-нибудь, и меня потом захейтят, это я знаю (смеётся). Я не хочу сказать, что остальные как-то плохо выглядят, просто Туктамышева постоянна, она не даёт спуску. А вот у других фигуристов есть какие-то удачные платья, и те, на которые смотришь и думаешь: «Кто это сделал вообще?» У меня было такое ощущение от платья одной известной фигуристки, не буду называть имя. Бывает такое. А у Лизы есть свой стиль, своя подача. Её называют императрицей, и она прям соответствует», — сказала дизайнер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Полное интервью выйдет на «Чемпионате» в понедельник, 15 мая, в 10:00.
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