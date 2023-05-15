«Платье будет очень необычное». Дизайнер — о костюме Косторной для новой программы

Дизайнер костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики Алёна Куклычёва рассказала о костюме российской фигуристки Алёны Косторной для новой программы.
«Платье будет шок у Алёны, я вам сразу говорю. Я даже сказала Алёне: «Ты хочешь, чтобы на меня снова хейтеры налетели?» (смеётся) Виноват-то кто будет сразу? Ну тут хоть про дизайнера сразу вспомнят. Когда всё слишком гладко, дизайнера, мне кажется, никто и не ищет. Ну или платье должно быть настолько красивым, как с «Харли» было. Всем всё понравилось, и оно привлекло внимание. Новое платье, думаю, незамеченным тоже не останется. Главное для нас сейчас, чтобы это было не просто красивое платье-шок, но и чтобы оно было удобное», — сказала дизайнер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
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