«Как молоды мы были». Траньков поздравил шведскую певицу с победой в Евровидении-2023

Двукратный олимпийский чемпион фигурист Максим Траньков опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поздравил шведскую певицу Лорин с победой на Евровидении-2023.

Напомним, в субботу, 13 мая, в Ливерпуле состоялся популярный музыкальный конкурс Евровидение-2023. Победу в нём одержала Швеция, которую представляла певица Loreen (Лорин) с песней Tattoo («Татуировка») на английском языке.

«Loreen с победой! Второй раз взяла Eurovision. Как молоды мы были, ах», — написал Траньков.