«Как молоды мы были». Траньков поздравил шведскую певицу с победой в Евровидении-2023
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Двукратный олимпийский чемпион фигурист Максим Траньков опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поздравил шведскую певицу Лорин с победой на Евровидении-2023.
Напомним, в субботу, 13 мая, в Ливерпуле состоялся популярный музыкальный конкурс Евровидение-2023. Победу в нём одержала Швеция, которую представляла певица Loreen (Лорин) с песней Tattoo («Татуировка») на английском языке.
«Loreen с победой! Второй раз взяла Eurovision. Как молоды мы были, ах», — написал Траньков.
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