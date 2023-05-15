ISU повторно открыл приём заявок на проведение ЧЕ-2023 по фигурному катанию
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Международный союз конькобежцев (ISU) повторно открыл приём заявок на проведение чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году, сообщается на сайте организации.
Всем заинтересованным сторонам предлагается заявить о своём желании провести соревнования до 26 мая 2023 года.
Изначально турнир должен был пройти в Венгрии с 22 по 28 января 2024 года. Но страна уведомила ISU об отказе принять чемпионат Европы в связи с экономическими трудностями, которые испытывает из-за влияния конфликта на Украине на экономику и цены на энергоносители.
Россия на данный момент не может подать заявку на турнир, так как из-за ситуации на Украине не может принимать на своей территории соревнования под эгидой ISU и других международных федераций.
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