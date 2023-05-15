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Фигуристка Алина Загитова показала, как тренируется на отдыхе

Фигуристка Алина Загитова показала, как тренируется на отдыхе
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы российская фигуристка Алина Загитова показала тренировку в стиле воркаут, которую проводит, отдыхая в тёплых краях. Загитова делает упражнения, преодолевая сопротивление надетой на бёдра резинки.

«Workout time», — подписала видео Загитова.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. После завершения шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казахстане Алина сразу улетела на отдых.

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