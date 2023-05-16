Нина Мозер: спортсмены думают, что тренер их собственность и должен быть всегда рядом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер поделилась мнением о том, какие должны быть отношения между тренером и подопечными.

«Один из знаменитых тренеров из Санкт-Петербурга мне однажды сказал, что «любишь только первых своих учеников, а дальше — конвейер». Первые годы ты носишься со своими спортсменами как с писаной торбой. С каждым новым поколением стараешься найти общий язык, тебе интересно. И так ты идёшь выше и выше.

После Волосожар и Транькова я себе сказала: хватит. Иначе это превращается в другую жизнь. В какой-то момент я поняла, что мы существуем уже не как спортсмен и тренер, а как семья. Я поняла, что так нельзя. Однажды пути должны разойтись.

Чем вы ближе со спортсменом, тем больше ты теряешь себя, растворяешься в человеке, отдаёшь ему душу и сердце. Я это делаю, не ожидая обратного ответа. Всегда радуюсь за спортсмена, когда у него всё получается: и финансово, и в учёбе, и в семейных делах.

На сегодняшний момент количество спортсменов по всему миру, с которыми я работала, безумное. И невозможно пожизненно заниматься с каждым. А для спортсменов расставаться с человеком, который им помогал, бывает болезненно. Они думают, что ты их собственность и должен быть всегда рядом. И я поняла, что нужно разрывать и идти дальше», — приводит слова Мозер «Матч ТВ».