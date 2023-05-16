Нина Мозер: журналисты должны быть людьми, а у нас по большей части нелюди

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала о своём отношении к журналистам.
«Я всегда говорю журналистам: «имейте совесть». Не забуду, когда Миша Коляда на Олимпиаде провалился. Я как раз только приехала в Пхёнчхан. Смотрю — что за маленький человек в этой серой мышиной форме окружён журналистами. А ему ещё произвольную катать. Я его в охапку и говорю: «Миша, забудь всё, что сегодня было. Это было случайностью». Я-то знаю, почему это всё случилось. Но не буду говорить, почему! Не только в Мише дело. И я после этой короткой носилась с ним, как со своим ребёнком, потому что мои спортсмены тоже в этой команде.
В Русском доме меня попросили дать интервью. Я пришла и сразу сказала журналистам: «У вас всех совесть есть?! Что же вы делаете? Вы что, думаете, он приехал сюда специально, чтобы провалиться? Вы зачем человека так добиваете? Ему помочь надо, поддержать его. А вы что?». Один вообще леща ему собирался дать. Ну что это?
Поэтому журналисты должны быть людьми, а у нас по большей части нелюди. Всё! Я вообще эту Олимпиаду не забуду. Когда вернулась сюда, всем сказала никогда о ней со мной не говорить! Не хочу помнить, что я на ней была», — приводит слова Мозер «Матч ТВ».
- 16 мая 2023
-
14:04
-
13:07
-
12:43
-
12:06
- 15 мая 2023
-
22:02
-
20:26
-
19:55
-
12:19
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 14 мая 2023
-
23:00
-
21:22
-
21:00
-
11:43
- 13 мая 2023
-
21:40
-
16:01
-
14:52
-
11:51
- 12 мая 2023
-
21:16
-
20:22
-
18:32
-
17:29
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:27
-
11:18
- 11 мая 2023
-
21:39
-
20:14
-
20:02