Нина Мозер: журналисты должны быть людьми, а у нас по большей части нелюди

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала о своём отношении к журналистам.

«Я всегда говорю журналистам: «имейте совесть». Не забуду, когда Миша Коляда на Олимпиаде провалился. Я как раз только приехала в Пхёнчхан. Смотрю — что за маленький человек в этой серой мышиной форме окружён журналистами. А ему ещё произвольную катать. Я его в охапку и говорю: «Миша, забудь всё, что сегодня было. Это было случайностью». Я-то знаю, почему это всё случилось. Но не буду говорить, почему! Не только в Мише дело. И я после этой короткой носилась с ним, как со своим ребёнком, потому что мои спортсмены тоже в этой команде.

В Русском доме меня попросили дать интервью. Я пришла и сразу сказала журналистам: «У вас всех совесть есть?! Что же вы делаете? Вы что, думаете, он приехал сюда специально, чтобы провалиться? Вы зачем человека так добиваете? Ему помочь надо, поддержать его. А вы что?». Один вообще леща ему собирался дать. Ну что это?

Поэтому журналисты должны быть людьми, а у нас по большей части нелюди. Всё! Я вообще эту Олимпиаду не забуду. Когда вернулась сюда, всем сказала никогда о ней со мной не говорить! Не хочу помнить, что я на ней была», — приводит слова Мозер «Матч ТВ».