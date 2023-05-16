Екатерина Рублёва: кризис в танцах на льду преодолим, сейчас очевидная смена поколений

Тренер Екатерина Рублёва ответила на вопрос о кризисе в танцах на льду в России.
«Кризис преодолим, просто нужно время. Сейчас очевидная смена поколений. Две лидирующие пары, если уже не завершили карьеру, просто не выступают — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. Провал, образовавшийся в их отсутствие, нельзя не заметить. Эти пары давно были в элите, остальные туда только стремятся попасть. Кто-то катается вместе недавно, кто-то только перешёл из юниоров. У нас есть перспективные пары, им просто нужно время дорасти. В танцах не бывает молниеносного результата.
У нас были Диана Дэвис/Глеб Смолкин, которые в последнем сезоне подтягивались к элите и по закономерности должны были стать одной из лидирующих российских пар после ухода лидеров. По ним вопрос открыт, что будет дальше — пока непонятно», — сказала Рублёва в интервью «РИА Новости».
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