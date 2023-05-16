«Куда-то сходили, там за ручку взялись». Куница — о личных отношениях с Косторной

Фигурист Георгий Куница рассказал, как зародились личные отношения между ним и чемпионкой Европы в женском одиночном катании Алёной Косторной.

После операции на бедре, перенесённой перед началом сезона-2022/2023, Косторная перешла в спортивные пары, чтобы кататься с Куницей. Фигуристы тренируются под руководством Сергея Рослякова.

«Мы просто как-то поехали на репетицию в Питер… Куда-то сходили, там за ручку взялись, тут ещё что-то… Кто первый поцеловал? Я.

Как мне вспыльчивость Алёны? Готов ли к ней? Да, в принципе, готов. Наверное, поэтому и получается. Я спокойный, если выплёскиваю эмоции, то потом где-нибудь отдельно, но не на неё.

Чем Алена взяла моё сердце? Она… Ну… Все мы чуть-чуть сумасшедшие. Вот и нашли друг друга, думаю. У Алены есть чувство юмора, она веселая, постоянно над чем-то шутит», — сказал Куница в подкасте «Без воды» на YouTube-канале Аллы Шишкиной.