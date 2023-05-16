«Я не одноразовый атлет». Алёна Косторная — о причинах перехода в парное катание

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная и Георгий Куница объяснили, что и кому они хотят доказать, встав в спортивную пару.

Косторная после успеха в 2020 году несколько раз меняла тренера, Куница сначала ушёл от Этери Тутберидзе в парное катание, затем покинул группу Тамары Москвиной, где ему не смогли найти партнёршу.

«Что хочу доказать? В моем понимании – во-первых, самой себе, что я не одноразовый атлет, а тот, который сможет чего-то добиться и тут и там. Во-вторых, естественно, людям, которые дерьмо на меня лили, говорили: «Вот, ты такая-сякая, ленивая, не спортсмен» и так далее. И народу в интернете, и «экспертам» телефонным, некоторые из которых очень плохо относятся к тому, что перешла, вид сменила. Наверное, хочется сказать последнее слово: нет, я способна быть уникальным спортсменом, который везде добьётся того, чего хочет. В любом деле. В данный момент это фигурное катание», — сказала Косторная в подкасте «Без воды» на YouTube-канале Аллы Шишкиной.

«Хочу просто доказать, что я – не один из ста или тысячи ребят когда-то неплохого уровня, кто катался в юниорах. Что могу достичь чего-то большего, максимальных высот. Хочется показать это и ряду тренеров, и некоторым партнёршам… Которые со мной катались — или не стали кататься», — добавил Куница.