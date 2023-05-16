«Всё шоу просто избивала Гошу». Косторная — о том, как начинала кататься в паре с Куницей

Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о том, как начинала кататься в паре с Георгием Куницей.

«Мы не скатанные, я вообще не представляла, что это такое — кататься в паре. Когда со стороны смотришь, все выглядит легко, а когда едешь сама, это очень тяжело – лишний раз не зарядить по ногам партнёру или ещё что-то. Я всё шоу просто избивала Гошу. На одном движении, когда он меня поднимал, автоматически коленки изгибались назад, и, соответственно, по надкостницам ему лезвиями заезжала. Постоянно то кровь, то ещё что-то. Выходил злой, просто не знаю…

Я вижу, что он злится, но не сорвётся на меня, и понимаю, что сейчас кому-то другому прилетит. Ещё проявляется в мелочах: думаешь, что ровно едем, а посмотрели видео – это кошмар. Чисто куриные лапки.

То есть вышла на лёд и не понимаю, что делать. А мне говорят: так, это туда, руку сюда, тут повернулась, там завернулась узлом, три сальто и шпагат. Я стою – все поняли задание, а я нет. Вот впереди меня шкаф – что мне с ним делать? Я в два раза меньше и не понимаю, с какой стороны подлезть.

А это же всё происходит на ходу, не могу сказать Гоше: «Стой!» Обогнать и поехать дальше. Не получится. Для меня это просто непонятно – что, куда, как? До сих пор некоторые упражнения, которые дают до основных элементов… Чешу голову и думаю: «Это что? Это как?» Гоша мне долго объяснял, что, куда и как. Сижу и чувствую себя тупой, потому что не знаю, а он знает», — сказала Косторная в подкасте «Без воды» на YouTube-канале Аллы Шишкиной.