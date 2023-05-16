Рублёва: «не сделаешь — повыдёргиваем ноги» — так себе мотивация. На страхе каталась плохо

Многократный призёр чемпионатов России Екатерина Рублёва рассказала о мотивации на соревнованиях.
«Я по своей сути человек, очень любящий внимание. Соревнования для меня — отчасти волнительны, но в первую очередь наслаждение от возможности показаться зрителям. Полные трибуны, на меня все смотрят — это же восторг и супер! У нас бывали разные периоды в карьере, когда мы знали, что есть политические игры, в которые мы не попадаем — с очевидными для нас последствиями. И вот последние сезона два мы это полностью отпустили и просто катались в кайф. Просто потому что мы это безумно любим. И могу сказать, стабильность пришла моментально.
Всегда важно смещать акцент на творчество и процесс. Установка: «Ты должен сделать эти твиззлы, а если не сделаешь, повыдёргиваем тебе ноги» — так себе мотивация. Я лично на страхе каталась плохо. И у большинства именно так», — сказала Рублёва в интервью «РИА Новости».
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