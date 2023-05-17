Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина: слова Мозер о спортивных парах необъективны

Роднина: слова Мозер о спортивных парах необъективны
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о словах Заслуженного тренера России Нины Мозер, которая считает, что в российском фигурном катании нет выдающихся спортивных пар.

«Слова Мозер необъективны. У нас всегда были сильные пары, но выдающихся действительно не много. Их и не может быть много. Считаю, что очень сильные пары были у Москвиной. Бойкова и Козловский очень сильные.

Этот сезон я не смотрела, поэтому сложно давать оценку. Это был тяжелый и необычный сезон для нашего фигурного катания. Наши танцевальные и спортивные пары взяли некий тайм-аут. Думаю, что многие раскроются в следующих сезонах», – приводит слова Ирины Родниной Sport24.

Материалы по теме
Мозер: пока не вижу выдающихся спортивных пар в России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023