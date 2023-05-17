Роднина: слова Мозер о спортивных парах необъективны
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о словах Заслуженного тренера России Нины Мозер, которая считает, что в российском фигурном катании нет выдающихся спортивных пар.
«Слова Мозер необъективны. У нас всегда были сильные пары, но выдающихся действительно не много. Их и не может быть много. Считаю, что очень сильные пары были у Москвиной. Бойкова и Козловский очень сильные.
Этот сезон я не смотрела, поэтому сложно давать оценку. Это был тяжелый и необычный сезон для нашего фигурного катания. Наши танцевальные и спортивные пары взяли некий тайм-аут. Думаю, что многие раскроются в следующих сезонах», – приводит слова Ирины Родниной Sport24.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2023
-
06:41
-
05:06
- 16 мая 2023
-
23:16
-
19:56
-
19:25
-
19:13
-
18:57
-
18:30
-
18:01
-
17:50
-
14:04
-
13:07
-
12:43
-
12:06
- 15 мая 2023
-
22:02
-
20:26
-
19:55
-
12:19
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 14 мая 2023
-
23:00
-
21:22
-
21:00
-
11:43
- 13 мая 2023
-
21:40
-
16:01
-
14:52
-
11:51
- 12 мая 2023
-
21:16
-
20:22
-
18:32
-
17:29
-
14:55
Партнерский контент