Роднина: слова Мозер о спортивных парах необъективны

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о словах Заслуженного тренера России Нины Мозер, которая считает, что в российском фигурном катании нет выдающихся спортивных пар.

«Слова Мозер необъективны. У нас всегда были сильные пары, но выдающихся действительно не много. Их и не может быть много. Считаю, что очень сильные пары были у Москвиной. Бойкова и Козловский очень сильные.

Этот сезон я не смотрела, поэтому сложно давать оценку. Это был тяжелый и необычный сезон для нашего фигурного катания. Наши танцевальные и спортивные пары взяли некий тайм-аут. Думаю, что многие раскроются в следующих сезонах», – приводит слова Ирины Родниной Sport24.