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«Это действительно первый случай». Редактор объяснила, в чём уникальность фанбука Трусовой

«Это действительно первый случай». Редактор объяснила, в чём уникальность фанбука Трусовой
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Редактор фанбука российской фигуристки Александры Трусовой Евгения Фоменко рассказала, в чём заключается уникальность этого произведения.

«Распространённая ли практика создания фанбука о спортсменах? Нет. И на самом деле в России большая часть фанбуков про звёзд — k-pop и несколько европейских певцов, групп. Когда мы готовились к этому проекту, видели, что о спортсменах есть брошюры в других странах. У нас такого нет, это действительно первый случай. И мне очень приятно, что первый наш фанбук — это фанбук спортсмена, потому что спорт — это то, чем мы действительно можем гордиться.

Саша является здесь первопроходцем, как и в четверных прыжках у девушек? Можно, наверное, так сказать, да», — рассказала Фоменко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

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