Редактор «Бомборы» рассказала, почему Трусова стала героиней фанбука

Редактор фанбука российской фигуристки Александры Трусовой Евгения Фоменко объяснила, почему именно она стала героиней произведения.

«Почему фанбук не про олимпийскую чемпионку Анну Щербакову? Во-первых, необязательно быть первой. Но это лично моё мнение, не редакционное и не Саши. Есть и какие-то другие показатели успеха, интереса. Почему Саша? В целом, конечно, потому, что мы с ней уже сотрудничали: запустили первую книгу три года назад. Она была успешна у болельщиков. Я видела огромное число комментариев, на презентации было очень много людей, и мы до сих пор регулярно допечатываем новые тиражи. Аудитории очень зашло, я бы сказала.

В принципе именно к этому фанбуку привела цепочка случайностей. Где-то кто-то заинтересовался, как-то появилась идея, как-то родилась книга и потом как-то родился фанбук. Работать было очень интересно», — поделилась Евгения Фоменко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.