Щербакова — о возвращении к тренировкам после отпуска: первый лёд прошёл продуктивно
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова рассказала о возвращении к тренировкам после отпуска.
«Всем привет! Вот я и до тренировок добралась. Мой первый лёд после отпуска прошёл сегодня максимально продуктивно: я собрала четыре вида прыжков из шести. Как думаете, какие виды прыжков я собрала?», — поделилась спортсменка в своём телеграм-канале.
В мае Анна Щербакова отдыхала после множества шоу, которые спортсменка откатала в апреле. Хотя фигуристка не делилась информацией о месте своего отпуска, её подписчики в социальных сетях предполагают, что она была на Мальдивах: на это указывают узнаваемые пейзажи, заметные на множестве фотографий в телеграм-канале спортсменки.
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