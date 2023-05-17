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Одна из самых перспективных российских юниорок вернулась от Плющенко к Тутберидзе

Одна из самых перспективных российских юниорок вернулась от Плющенко к Тутберидзе
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Одна из самых перспективных российских юниорок, 11-летняя фигуристка, выступающая в одиночном катании, Арина Парсегова вернулась к тренировкам под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщает «РИА Новости». В сезоне-2020/2021 спортсменка ушла от неё в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Сообщается, что Арина Парсегова вернулась к Этери Тутберидзе по приглашению руководства школы «Хрустального». Источник отдельно отмечает, что никаких конфликтов, проблем и разногласий с командой Плющенко у фигуристки не возникало.

Спортсменка считается одной из самых перспективных молодых фигуристок России. На данный момент известно, что Арина Парсегова владеет тройным акселем.

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