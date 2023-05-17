Команду Этери Тутберидзе пополнил новый тренер

Тренер по фигурному катанию Филипп Тарасов рассказал, что с 1 июня начнёт работу в составе команды Этери Тутберидзе.

«Мы переходим к Этери Тутберидзе. Официально – с 1 июня. Переходит вся группа, Мухортова/Евгеньев в том числе. Все пытаются менять свою жизнь к лучшему для достижения каких-то целей. Появилась возможность – почему бы не использовать», — приводят слова Тарасова «РИА Новости Спорт».

Филипп Тарасов специализируется на тренировках с парами. Ранее он входил в команду Нины Мозер, а затем начал самостоятельную работу. Сейчас в его группе тренируются Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, которые в 2022 году выиграли финал Кубка России.

В мае в группе Тутберидзе оказались двукратные чемпионы России в парном катании Дмитрий Козловский и Александра Бойкова.