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«После мужа её взяли с руками и ногами». Рудковская — об уходе Парсеговой к Тутберидзе

«После мужа её взяли с руками и ногами». Рудковская — об уходе Парсеговой к Тутберидзе
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Яна Рудковская, совладелица академии «Ангелы Плющенко», высказалась об уходе фигуристки Арины Парсеговой из группы Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

«Если её взяли после моего мужа с руками и ногами, значит, мой муж её хорошо подготовил», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».

Напомним, 11-летняя фигуристка, выступающая в одиночном катании, в сезоне-2020/2021 ушла от Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Сообщается, что Арина Парсегова вернулась к Этери Тутберидзе по приглашению руководства школы «Хрустального». Источник отдельно отмечает, что никаких конфликтов, проблем и разногласий с командой Плющенко у фигуристки не возникало. Спортсменка считается одной из самых перспективных молодых фигуристок России. На данный момент известно, что Арина Парсегова владеет тройным акселем.

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