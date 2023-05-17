«После мужа её взяли с руками и ногами». Рудковская — об уходе Парсеговой к Тутберидзе

Яна Рудковская, совладелица академии «Ангелы Плющенко», высказалась об уходе фигуристки Арины Парсеговой из группы Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.
«Если её взяли после моего мужа с руками и ногами, значит, мой муж её хорошо подготовил», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».
Напомним, 11-летняя фигуристка, выступающая в одиночном катании, в сезоне-2020/2021 ушла от Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Сообщается, что Арина Парсегова вернулась к Этери Тутберидзе по приглашению руководства школы «Хрустального». Источник отдельно отмечает, что никаких конфликтов, проблем и разногласий с командой Плющенко у фигуристки не возникало. Спортсменка считается одной из самых перспективных молодых фигуристок России. На данный момент известно, что Арина Парсегова владеет тройным акселем.
- 17 мая 2023
-
18:21
-
17:33
-
16:48
-
15:32
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:56
-
12:50
-
11:15
-
10:39
-
09:30
-
06:41
-
05:06
- 16 мая 2023
-
23:16
-
19:56
-
19:25
-
19:13
-
18:57
-
18:30
-
18:01
-
17:50
-
14:04
-
13:07
-
12:43
-
12:06
- 15 мая 2023
-
22:02
-
20:26
-
19:55
-
12:19
-
10:40
-
10:15
-
09:50