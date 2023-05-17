Евгения Медведева призналась, что ей стало неудобно прыгать на льду после похудения

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева впервые вышла на лёд после отдыха и призналась, что после похудения ей стало сложнее прыгать.
«Интересный факт. Я сильно похудела, и мне теперь неудобно прыгать. Казалось бы, в фигурном катании должно работать всё наоборот, но нет. Пойду поем, что ещё сказать (смеётся)», — сказала Медведева в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.
Напомним, в сентябре 2021 года стало известно о том, что Медведева была зачислена на факультет «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере» в Московском государственном университете (МГУ). До этого она окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ). Евгения с отличием защитила диплом на тему «Влияние современного инвентаря на технику исполнения элементов в фигурном катании на коньках». Недавно Медведева заявила, что больше не учится в этом заведении.
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