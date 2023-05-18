Васильев: Тутберидзе ещё не успела наработать в парном катании должный авторитет

Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев высказался об уходе пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе.

«Не могу сказать, что я понимаю этот переход в полном объёме, но мне кажется, здесь нужно уточнить: ребята пришли не к Тутберидзе, а в её группу. С тем, видимо, расчётом, что с ними будут работать специалисты по парному катанию. Алексей Тихонов и Павел Слюсаренко? Именно. Летом, думаю, тот же Слюсаренко будет постоянно находиться на сборе в Новогорске, льда с открытием нового катка у группы будет достаточно, то есть имеются все условия для полноценной работы.

Что-то смущает в этом переходе? Я не понимаю, почему Бойкова и Козловский ушли именно в «Хрустальный». Стремление обрести административный ресурс? На мой взгляд, он у Тутберидзе в парном катании не настолько велик, как в одиночном. Она пока ещё не успела наработать в этом виде должный авторитет, и её появление за бортиком не всегда является плюсом. Иногда вызывает лишь раздражение», — приводит слова Васильева RT на русском.