Васильев: Тутберидзе ещё не успела наработать в парном катании должный авторитет

Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев высказался об уходе пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе.
«Не могу сказать, что я понимаю этот переход в полном объёме, но мне кажется, здесь нужно уточнить: ребята пришли не к Тутберидзе, а в её группу. С тем, видимо, расчётом, что с ними будут работать специалисты по парному катанию. Алексей Тихонов и Павел Слюсаренко? Именно. Летом, думаю, тот же Слюсаренко будет постоянно находиться на сборе в Новогорске, льда с открытием нового катка у группы будет достаточно, то есть имеются все условия для полноценной работы.
Что-то смущает в этом переходе? Я не понимаю, почему Бойкова и Козловский ушли именно в «Хрустальный». Стремление обрести административный ресурс? На мой взгляд, он у Тутберидзе в парном катании не настолько велик, как в одиночном. Она пока ещё не успела наработать в этом виде должный авторитет, и её появление за бортиком не всегда является плюсом. Иногда вызывает лишь раздражение», — приводит слова Васильева RT на русском.
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