Васильев — о парах ОИ-2022: всё было по делу. Вэньцзин Суй и Хань Цун выглядели лучше

Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев cчитает справедливыми результата Олимпиады 2022 года в парном катании.
«Считаю ли справедливой расстановку российских пар в Пекине? Мне кажется, там всё было абсолютно по делу. Сколько бы мы ни говорили о том, что любая олимпийская медаль ценна и почётна, это не совсем так. На самом деле все прекрасно понимают: на Играх есть первое место и есть все остальные. Вэньцзин Суй и Хань Цун однозначно выглядели лучше, а кто как расположился за ними, уже не имело большого значения», — приводит слова Васильева RT на русском.
Золото в парном катании на Олимпийских играх в Пекине выиграли местные фигуристы Вэньцзин Суй с Хань Цуном. Серебро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
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