Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова прилетела на сборы между экзаменами

Александра Трусова прилетела на сборы между экзаменами
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что отправилась на тренировочные сборы во время экзаменов.

«В перерывах между экзаменами я прилетела на Алтай ко всей команде, и мы сейчас идём на лёд», — сказала Трусова в видео, опубликованном в её телеграм-канале.

Напомним, в начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. Позже фигуристка снялась и с финала Гран-при России.

Материалы по теме
В конце мая выйдет вторая книга о Трусовой. Редактор рассказала всё о работе с фигуристкой
Эксклюзив
В конце мая выйдет вторая книга о Трусовой. Редактор рассказала всё о работе с фигуристкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023