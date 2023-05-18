Александра Трусова прилетела на сборы между экзаменами

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что отправилась на тренировочные сборы во время экзаменов.

«В перерывах между экзаменами я прилетела на Алтай ко всей команде, и мы сейчас идём на лёд», — сказала Трусова в видео, опубликованном в её телеграм-канале.

Напомним, в начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. Позже фигуристка снялась и с финала Гран-при России.