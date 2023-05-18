Александра Трусова прилетела на сборы между экзаменами
Поделиться
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что отправилась на тренировочные сборы во время экзаменов.
«В перерывах между экзаменами я прилетела на Алтай ко всей команде, и мы сейчас идём на лёд», — сказала Трусова в видео, опубликованном в её телеграм-канале.
Напомним, в начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. Позже фигуристка снялась и с финала Гран-при России.
Комментарии
- 18 мая 2023
-
10:11
-
00:37
-
00:11
- 17 мая 2023
-
23:10
-
22:13
-
21:34
-
20:26
-
18:21
-
17:33
-
16:48
-
15:32
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:56
-
12:50
-
11:15
-
10:39
-
09:30
-
06:41
-
05:06
- 16 мая 2023
-
23:16
-
19:56
-
19:25
-
19:13
-
18:57
-
18:30
-
18:01
-
17:50
-
14:04
-
13:07
-
12:43
-
12:06
Партнерский контент