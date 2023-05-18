Сестра Алины Загитовой поздравила её с днём рождения и выложила совместное фото с пляжа

Сабина Загитова, младшая сестра олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании, чемпионки мира и Европы российской фигуристки Алины Загитовой, поздравила сестру с днём рождения и поделилась в соцсетях совместной фотографией с отдыха на пляже. Сегодня Алине Загитовой исполняется 21 год.
«С днём рождения, и пусть все твои мечты воплотятся в жизнь», — написала Сабина Загитова.
Фото: из личного архива Сабины Загитовой
Напомним, Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. После завершения шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казахстане Алина сразу улетела на отдых.
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