Алина Загитова заболела на отдыхе в свой день рождения

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова заболела во время отдыха в собственный день рождения. Сегодня, 18 мая, Загитовой исполнился 21 год.

«Все спрашивают, куда я пропала. Я никуда не пропала, просто чуть-чуть приболела, и на эти последние два дня у меня вот эти вот самые лучшие друзьяшки (показывает на лекарства). Но я сейчас пытаюсь как-то встать и собраться. Скажите, пожалуйста, как это быстро сделать», — говорит Загитова в ролике.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова – единственная в России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем») — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров (2017).