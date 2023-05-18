Трусова рассказала о тренировках в группе Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе.
Трусова дважды уходила из группы Тутберидзе. Сезон-2020/2021 Александра провела в академии «Ангелы Плющенко», а перед сезоном-2022/2023 перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской.
«У Этери Георгиевны всегда была произвольная вечером, а утром короткая. Иногда можно было подойти и сказать: «Может, почистимся?». Это означает, что мы просто прыгаем по заданию. Если получалось уговорить, то у нас весь день был из прыжков, а в конце шесть минут и короткая. В один такой день у нас все получили третий или второй уровень вращений в распечатке от Этери Георгиевны. На следующий день нам сказали, если не будет у всех четвёртого уровня, то перекатывать будем не короткую, а произвольную», — приводит слова Трусовой Sport24.
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